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Украина и дальше будет выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Степан Полторак, передает RT.

"Уверяю: такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и 20-й, и 100-й проходы... Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость", — цитирует издание слова Полторака, произнесенные в интервью "Урядовий кур'єр".

Кроме этого, министр отметил, что действия РФ в Керченском проливе в конце ноября прошлого года оказались для Украины "неожиданными".

Ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко предложил пройти в Азовское море с "фиксацией из космоса".

Напомним, в ноябре прошлого года три военных украинских корабля незаконно пересекли границу РФ, после чего их задержали.