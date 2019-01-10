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Роспотребнадзор обещает уточнить и детализировать, какие продукты смогут приносить школьники из дома в общеобразовательные учреждения для организации питания. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее СМИ написали, что ведомство подготовило проект новых санитарных правил и норм для организации питания детей. По данным издания, в проекте присутствует пункт, который запрещает приносить с собой в школьную столовую домашние продукты и блюда.

В сообщении уточняется, что приносить из дома можно продукты (не блюда), которые готовы к употреблению, но не относятся к группе скоропортящихся — например фрукты, сухофрукты, орехи и так далее. "Планируется сформулировать требования каким образом [должен] быть организован [процесс питания] в общеобразовательной организации в таком случае", — цитирует агентство текст сообщения.

В ведомстве добавили, что данная норма не является новой, в прежних, утвержденных правилах она уже была.

В текущей редакции регламентированы возможные формы организации питания — основное и дополнительное, сформулированы по тексту требования к ним. "В соответствии с нормами права, если иные формы организации не регламентированы, соответственно [они] не являются допустимыми. Это уточнение и дано в новой редакции документа", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил в беседе с журналистами, что комитет в целом поддерживает совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению безопасности детского питания. "Но мы на сегодняшний день <…> понимаем опасения социума, мы слышим и постараемся в рамках наших механизмов — и экспертного комитета по питанию, и рабочей группы по школьной медицине — мы проработаем эти все вещи", — заключил он.