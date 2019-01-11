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Есть интересные отечественные: Томенко об ограничении иностранных фильмов

, ИА "Амител"
Страна должна иметь возможность продвигать своего производителя и свою идеологию, считает губернатор Алтайского края

Государство должно защищать своего кинопроизводителя, сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямого эфира на радиостанции Русское радио в Барнауле 10 января, комментируя заявление министра культуры Владимира Мединского об ограничении проката иностранных фильмов в российских кинотеатрах.

Напомним, в середине декабря 2018 года Мединский заявил, что меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, "иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда".  

"Это cложная категория регулирования, но я думаю, что государство в любом случае должно присутствовать и защищать своего товаропроизводителя, в данном случае — кинопроизводителя. После того, как государство вернулось в эту индустрию, стало создавать условия и напрямую финансировать создание фильмов, у нас эта отрасль ожила, и мы сейчас можем смотреть интересные отечественные сериалы и фильмы", — сказал губернатор.

В то же время он отметил, что к этому вопросу следует подходить очень аккуратно, ориентируясь на мнения экспертов:  

"Поддержка нужна, но нужно подходить очень аккуратно, я бы сказал, экспертно, принимая коллегиальные решения людей, которые в этом разбираются, чтобы не перегнуть палку. Мне кажется, что нужен баланс между собственными фильмами и тем, что нам предлагает внешний рынок. Не должно быть оголтелых запретов, слишком жестких мер, но возможность продвинуть свои художественные произведения и идеологию у каждой страны, по-моему, быть должна".

Губернатор рассказал, что один из последних фильмов, который он вместе с семьей смотрел в 2018 году, это "Движение вверх", по мотивам событий на Олимпиаде 1972 года, когда Россия победила в баскетболе. "Это хороший фильм", — оценил губернатор, хотя, по его словам, в нем очень много художественного вымысла.  

Томенко сообщил, что еще в детстве имел удовольствие общаться с людьми, которые принимали в тех событиях непосредственное участие, а кроме того, сам является экспертом в игре баскетбол.

"Конечно, в жизни все происходило не так. Там очень много художественного вымысла. Но есть некая линия, и художественно привнесено очень много интересного. И поэтому фильм мне понравился, хотя он почти совсем не соответствовал действительности", — отметил глава региона.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.01.2019 08:20
Злобная бабка

"интересные отечественные сериалы и фильмы"

Ну-ну, 1 из 30. Может дело всё-таки не в Голливуде, а в качестве нашего кино?

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11.01.2019 08:55
Сергей

Не Россия победила,а СОВЕТСКИЙ СОЮЗ тогда победил!!!!

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11.01.2019 09:04
- гость -

11.01.2019 08:20
Злобная бабка
Учитывая то, что за рубежом огурцы упаковывают в более красивые банки, чем у нас, нужно оставить без работы всех злобных бабок, пусть подыхают с голоду, а красивые, пусть и вредные, напичканные химикатами, огурцы будем возить из-за рубежа.
А если серьёзно, то и западные фильмы качественные 1/30, просто определённую категорию людей подсадили как на наркотики на просмотр компьютерной графики под долбящие по нервам звуки и животное чавканье попкорном. Да ещё на этом и бабло зарабатывают.

0  0
11.01.2019 09:07
- гость -

А Томенко не хочет рассказать о судебном процессе, который идёт против него из за мутных выборов, и пригласить жителей на слушание

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