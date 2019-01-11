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Госдума в четверг, 10 января, на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о возможности получить две отсрочки от армии во время обучения в вузе. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава комитета Думы по обороне Владимир Шаманов и его первый зам Андрей Красов внесли на рассмотрение законопроект, который обеспечивает молодым призывникам равные возможности для непрерывного образования.

Агентство напоминает, что конституционный суд в апреле разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету. КС признал несоответствующим конституции подпункт "а" пункта 2 статьи 24 закона "О воинской обязанности и военной службе", по которому отсрочка предоставляется для получения высшего образования лишь раз. Магистранты не могли получить отсрочку, если уже пользовались ей по разу в школе и бакалавриате.

"Законопроект предоставляет гражданам равные возможности для поступления в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста, и создает для указанной категории граждан дополнительные условия, обеспечивающие непрерывность образования. Вводимая норма крайне необходима и долгожданна для многих молодых людей", — цитирует агентство слова Шаманова.

Ранее Яровая говорила, что законопроект устраняет правовую коллизию и дает молодежи право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, когда они начали обучение в школе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятый в первом чтении законопроект исправляет несправедливость, при который студенты, которые воспользовались отсрочкой от армии еще в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для обучения в магистратуре.