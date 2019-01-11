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Временно исполняющий обязанности замначальника управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО), полковник Руслан Кулиев в четверг найден мертвым рядом с железнодорожными путями в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя ведомства.

Уточняется, что его тело нашли в четверг, 10 января, рядом с железнодорожными путями без признаков насильственной смерти. "Устанавливаются причины и обстоятельства смерти", — цитирует агентство слова собеседника.

Кулиев родился 6 сентября 1969 года. В органах внутренних дел с 1992 года. В 2012 году его назначили замначальника полиции по оперативной работе УТ МВД России по СФО. Ранее он в этом же управлении возглавлял отдел по борьбе с экстремизмом.