Фото: twitter.com

В сети опубликовано видео военного спутника РФ, который сгорает в плотных слоях атмосферы над Новой Зеландией. Местные жители посчитали, что это метеорит, пишет "Российская газета".

Напомним, 5 января Космические войска ВКС РФ планово свели с орбиты аппарат системы предупреждения о ракетном нападении "Космос-2430", который выработал свой ресурс. Аппарат сгорел в верхних слоях атмосферы на высоте 100 километров.

Выведенный с орбиты спутник запустили в 2007 году, он входил в советскую систему предупреждения о ракетном нападении "Око" и наблюдал за территорией Соединенных Штатов через инфракрасный телескоп, чтобы засечь запуски баллистических ракет. К 2012 году "Космос-2430" выработал свой ресурс, его вывели из состава орбитальной группировки. На смену советским спутникам приходят аппараты нового поколения Единой космической системы. Предупреждение о ракетном нападении — только одна из ее задач.

There is a meteorite over Bay Oval... #NZvSL pic.twitter.com/f3s62K336f