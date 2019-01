Фото: vladtime.ru

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Британии компании Telegram Messenger LLP, которая включена в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы на сайте британского госреестра юрлиц.

Telegram Messenger LLP зарегистрировали в феврале 2014 года. Согласно данным в британском реестре, организация была создана в партнерстве зарегистрированными на Британских Виргинских островах Telegram Messenger Inc. и Dogged Labs Ltd., а также Telegraph Inc. (зарегистрирована в Белизе). Контроль в компании принадлежит Дурову.

РБК добавляет, что именно Telegram Messenger LLP являлась основной для мессенджера.

Дуров подписал заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP 19 декабря прошлого года.