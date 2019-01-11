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Самой продаваемой в РФ моделью машины с автоматической коробкой передач стала KIA Rio. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Автостат".

Всего за 11 месяцев прошлого года продали 850 тысяч машин с "автоматом", из которых на долю KIA Rio пришлось 60 тысяч автомобилей. На второй строчке находится Hyundai Creta — 46 тысяч, а на третьей — Hyundai Solaris с 42 тысячами проданных экземпляров.

В топ-10 также были включены Toyota Camry (30 тысяч проданных машин), Volkswagen Tiguan (28 тысяч), KIA Sportage, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5.