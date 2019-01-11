Пятница, 11 Январь, 06:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Какой новогодний городок в Барнауле вам понравился больше?

Спецпроекты

$ 66,86
€ 77,21
256425
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Названы самые популярные в РФ машины с автоматической коробкой передач

, ИА "Амител"
Всего за 11 месяцев 2018 года было продано 850 тысяч машин с "автоматом"

Фото: news-life.net

Самой продаваемой в РФ моделью машины с автоматической коробкой передач стала KIA Rio. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Автостат".

Всего за 11 месяцев прошлого года продали 850 тысяч машин с "автоматом", из которых на долю KIA Rio пришлось 60 тысяч автомобилей. На второй строчке находится Hyundai Creta — 46 тысяч, а на третьей — Hyundai Solaris с 42 тысячами проданных экземпляров.

В топ-10 также были включены Toyota Camry (30 тысяч проданных машин), Volkswagen Tiguan (28 тысяч), KIA Sportage, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
06:01
Нет предела совершенству: Томенко оценил новогоднее украшение Барнаула 0
05:06
Apple и Google отказались повышать цены на приложения из-за НДС 0
04:05
Названы самые популярные в РФ машины с автоматической коробкой передач 0
03:03
Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP 0
02:12
Опубликовано видео падения российского военного спутника 0
01:09
В Новосибирске обнаружили тело врио замглавы сибирской транспортной полиции 0
00:13
Дума приняла в первом чтении проект о двух отсрочках от армии для студентов 0
23:51
Роспотребнадзор составит список продуктов, которые можно принести в школу 0
23:27
Украина собирается продолжить выполнять проходы по Керченскому проливу 0
23:12
Студентку из Барнаулу Марию Мотузную исключили из списка экстремистов 0
22:49
Милонов резко раскритиковал творчество Шнурова 0
22:27
Лукашенко заявил, что речи об объединении Белоруссии с Россией не идет 0
22:11
В Омске фельдшер обвинила двух коллег-врачей в изнасиловании 1
21:51
Набор для введения инсулина включили в льготный перечень в РФ 0
21:26
В Москве назвали возможную причину затопления в Тушинском тоннеле 0
21:03
В ЦАР допустили появление российской военной базы 0
20:51
Роспотребнадзор хочет запретить школьникам приносить домашнюю еду 2
20:27
Минпросвещения хочет ужесточить правила усыновления и опеки 0
20:13
Рогозин: NASA просит Роскосмос создать лунную версию "Союза" 0
19:46
Назван простой способ увеличить продолжительность жизни 0
19:21
Минтранс предлагает запретить высаживать детей-безбилетников 3
19:08
Коротко о главном: депутатские декларации и бензиновый "нежданчик"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 января
18:51
В Минобороны РФ отреагировали на сообщения о гибели военного спутника 2
18:26
Производство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций 7
18:03
Экс-гангстер прокомментировал похороны криминального авторитета в Амурске 3
17:53
В Думу внесен закон, запрещающий передачу Курил Японии 2
17:50
Трансляция эфира с губернатором Томенко на Русском радио в Барнауле 4
17:34
Житель Горного Алтая избил беременную женщину и угрожал ей убийством 0
17:23
ЕР приостановила членство депутата, сбившего ребенка на Ставрополье 2
17:17
Организаторы опровергли информацию о мальчике-эскортнике в охране Крида 5
17:03
В Москве создан оперативный штаб после затопления Тушинского тоннеля 0
16:49
Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро на 2,5 рубля 1
16:34
Не виноватая я: в Барнауле стартовал процесс по депутатским декларациям 8
16:27
Более 2 млрд рублей получит Алтай на повышение оплаты труда бюджетников 1
16:13
СМИ: Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair 1
16:03
БСК обеспечила Барнаулу надежное электроснабжение в новогодние праздники 0
15:55
Автоледи на Land Cruiser врезалась в ВАЗ на Алтае: погибли двое мужчин 4
15:43
Известный актер и политик впечатлены Алтаем и советуют всем посетить его 1
15:23
В США рассказали о сгоревшем в атмосфере военном спутнике РФ 0
15:14
Награду предлагают в Барнауле за помощь в поисках насильника на велосипеде 1
15:04
"Возрастная" надбавка к пенсии увеличилась в РФ 0
14:53
Пить в меру и запускать фейерверки на Новый год научились в Алтайском крае 5
14:36
Стыдно: барнаульцы обсуждают ужасное состояние детской больницы 23
14:21
Депутат Рады рассказал об обреченных на замерзание украинцах 0
14:12
Правительство России просубсидировало пять авиамаршрутов в Горный Алтай 0
14:06
Российские картины собрали в новогоднем прокате 3,3 млрд рублей 0
13:58
Нового главного судебного пристава Алтая представят в Барнауле 14 января 0
13:34
Три авиарейса из Барнаула вошли в число субсидируемых на 2019 год 4
13:22
В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске 0
13:16
Красный градоначальник Локоть пойдет на новые выборы мэра Новосибирска 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.