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Компании Apple и Google из США в 2019 году не стали повышать цены на мобильные приложения и сохранили стоимость подписок для пользователей из РФ, несмотря на повышение ставки НДС в стране. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Appleinsider.

При этом эксперты заявили, что IT-гиганты отреагировали на вступление в силу нового закона и списывают с суммы оплаты 20%. Так, с 1 января Apple указывает в получаемых пользователями квитанциях НДС в размере 20%.

Таким образом, компании взяли уплату налога на себя.

При этом цены на технику Apple выросли в РФ из-за повышения НДС. В среднем стоимость устройств выросла в на 2-3 тысячи рублей. Повышение цен затронуло весь каталог продукции американской корпорации, а не только флагманские гаджеты. Так, iPhone XR в октябре, на старте продаж, стоил от 64 тысячи 990 рублей при минимальной комплектации, однако сейчас он обойдется уже в 66 тысячи 092 рубля.