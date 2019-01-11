Фото: glavred.info

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва может потерять Минск как союзника на Западе в том случае, если стороны не договорятся относительно компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере. Заявление прозвучало на совещании по социально-экономическому развитию Белоруссии в 2019 году и подходам к развитию интеграционных направлений, передает ТАСС.

При этом Лукашенко призвал не считать катастрофой отсутствие договоренностей с РФ. "Если изберет руководство РФ такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор", — заявил он, добавив, что Белоруссия "не может заставить" Москву.

Кроме этого, президент призвал правительство искать иные источники, помогающие компенсировать потери бюджета республики из-за налогового маневра в России.

При этом белорусский лидер сказал "даже не думать" о перекладывании "этих проблем на плечи белорусов". Он подчеркнул, что жители страны "не должны почувствовать никакого дополнительного бремени".

По словам Лукашенко, для Белоруссии не проблема заработать дополнительные 400 миллионов долларов. Он отметил, что ВВП страны "по паритету покупательной способности" составляет порядка 80 миллиардов долларов. "Что тут за проблема? Нет такой", — заключил глава Белоруссии.