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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва может потерять Минск как союзника на Западе в том случае, если стороны не договорятся относительно компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере. Заявление прозвучало на совещании по социально-экономическому развитию Белоруссии в 2019 году и подходам к развитию интеграционных направлений, передает ТАСС.
При этом Лукашенко призвал не считать катастрофой отсутствие договоренностей с РФ. "Если изберет руководство РФ такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор", — заявил он, добавив, что Белоруссия "не может заставить" Москву.
Кроме этого, президент призвал правительство искать иные источники, помогающие компенсировать потери бюджета республики из-за налогового маневра в России.
При этом белорусский лидер сказал "даже не думать" о перекладывании "этих проблем на плечи белорусов". Он подчеркнул, что жители страны "не должны почувствовать никакого дополнительного бремени".
По словам Лукашенко, для Белоруссии не проблема заработать дополнительные 400 миллионов долларов. Он отметил, что ВВП страны "по паритету покупательной способности" составляет порядка 80 миллиардов долларов. "Что тут за проблема? Нет такой", — заключил глава Белоруссии.
Комментарии
Союзника или нахлебника? Он что, Абхазию с Южной Осетией признал? Или присоединение Крыма? Да нет, он поставляет ВСУ соляру из нашей дешёвой нефти, а вообще-то по законам Украины она с нами воюет. Пример Януковича, пытавшегося сидеть на двух стульях, не научил ничему? Так ведь "последнего диктатора Европы" на запад не возьмут, используют против России и отправят в Гаагу,а у нас в Ростове тоже может места не оказаться.
Батька, действует на благо своей страны и своего народа, так держать!!! Не чета нашим крохоборам!!!
Я за батьку, у него больше порядка, действует в интересах своего народа. А наш в интересах дружков.
Батька рискует оказаться в положении Януковича. Для Европы батька вроде бы диктатор, который сидит на троне без перерыва уже 25 год. Вряд ли они его примут в свою семью, а скрываться придется в РФ. Хотя вообще не удивлюсь, что для этих лицемеров есть свои диктаторы, которые хорошие диктаторы, как свои нацисты это хорошие нацисты. Ведь саудовский монарх это хороший диктатор потому что у него хорошая нефть
Я тоже за батьку, он 25 лет душит свою оппозицию, а на митингах возит их мордой об асфальт. Это не Янукович. Европа таких уважает
Каждый чем-то рискует, наши вот алюминий и электростанции под управление американцев передали, чтоб сберечь свои задницы. А батька государством не торгует.
Американцы ввели санкции, чтобы им алюминий и электростанции под управление передали. Под санкциями все становятся сговорчивей
Опасно сидеть на двух стульях. Неустойчиво. У Януковича не получилось
Батька молодчик! А наши собственный народ доят.
Как можно сравнивать Лукашенко с Януковичем, абсолютно разные личности