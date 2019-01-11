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Семибалльные пробки образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в пятницу, 11 января. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".

Наиболее затруднено движение по проспекту Ленина от улицы Северо-Западной до Кулагина, по проспекту Строителей в районе площади Победы, а также по Павловскому тракту от пересечения с Малахова до Фурманова. Скорость движения авто здесь не превышает 5-7 километров в час.

Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Попова, Антона Петрова, Малахова, Георгиева, Сухэ-Батора, Власихинской, Союза Республик, Матросова и Кутузова.

При этом в городе произошло одно ДТП в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Пионеров.