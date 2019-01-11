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Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал американского лидера Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения для того, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой. Об этом пишет РИА Новости.

"Пришло время президенту Трампу использовать чрезвычайные полномочия для строительства пограничной стены или барьера", — цитирует агенство заявление Грэма, считающегося важным союзником главы Белого дома в конгрессе.

Он отметил, что представители Демократической партии де-факто отказались обсуждать строительство стены, что перекрывает возможность договориться с конгрессом по данному вопросу.

Агентство пишет, что президент Штатов может объявить режим ЧП и попытаться использовать для строительства стены на американо-мексиканской границе средства из уже одобренного бюджета Пентагона, так как демократы в конгрессе отказываются выделить деньги на данный проект. Из-за противостояния по данному вопросу не удалось принять бюджет ряда ведомств, которым с 22 декабря приходится работать по сокращенному графику. "Шатдаун" федеральных органов власти затронул Госдеп, Минюст, а также министерства транспорта, внутренней безопасности и иные.