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Лоза назвал Милонова и Шнурова "балбесами"

, ИА "Амител"
Ранее между депутатом и музыкантов произошла перепалка на фоне предложения ввести цензуру на российской эстраде

Фото: ruposters.ru

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал словесную перепалку между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на "МК". 

Напомним, ранее Милонов, выступивший в поддержку инициативы певца Димы Билана ввести цензуру на российской эстраде, назвал творчество Шнурова отрыжкой пивняка. В ответ музыкант сочинил стихотворение в котором упрекнул депутата в борьбе за "чистоту" музыки вместо беспокойства "о голодающих стариках". Милонов пообещал "что-нибудь" придумать на данный выпад. 

"Я о них ничего не знаю и знать не хочу. Зачем мне пиарить этих ребят!" — заявил Лоза в интервью изданию.

При этом музыкант поделился своим взглядом к нецензурной лексике на эстраде. Он считает, что мат используют люди с маленьким словарным запасом, вставляющие нецензурные слова в речь вместо междометий.

"Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом. Поэтому когда интеллигентный человек говорит мне: "я матом пользуюсь красиво", то я ему отвечаю: "также красиво матом пользуются помоечные бомжи!" — цитирует издание слова Лозы.

Также музыкант призвал оградить от мата детей, а также от насилия и ряда сцен в фильмах. В частности, Лоза предложил организовать специальные места, где можно использовать мат, — особые кафе и сцены для концертов, где существует возрастной ценз. 

"Введите возрастной ценз на концерты, где можно материться, стоять голым на сцене, испражняться! Пусть толковые люди сядут и примут нормальные решения. Вместо этого пиарят двух балбесов — Шнурова и Милонова", — заключил музыкант.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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