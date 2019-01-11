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Пожар произошел ранним утром в пятницу, 11 января, в административном здании на территории Октябрьского района Барнаула.

Как сообщили порталу Amic.ru, данные о возгорании в офисном здании №94 по проспекту Ленина поступили в 04:33. Ликвидировать пожар удалось в 04:46.

Площадь пожара составила один квадратный метр. На тушение привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. В результате инцидента никто не пострадал.