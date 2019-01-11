Фото: adnkronos.com

Двоих россиян, 43 и 25 лет, арестовали в Италии по подозрению в организации незаконной перевозки мигрантов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство ANSA.

Уточняется, что речь идет о предполагаемых шкиперах парусной лодки, доставившей к берегам южной области Калабрия 51 мигранта курдского происхождения.

Агентство пишет, что россиян задержали в гостинице города Мелисса (под Кротоне) при предъявлении фальшивых документов для регистрации. Местные карабинеры нашли у них в багаже большую сумму наличных денег и навигационное оборудование.

У представителей генконсульства РФ в Палермо пока нет официальных сведений о задержании россиян.

Отмечается, что ранее парусная лодка нелегалов села на мель рядом с пляжем. На помощь им пришли местные жители вместе с мэром. По данным агентства, среди спасенных — шесть женщин и четверо детей, в том числе один новорожденный. По словам мигрантов, один из пассажиров парусника пропал без вести, его ищут сотрудники службы береговой охраны.

Эпизоды осуществления незаконной перевозки мигрантов на парусных лодках и яхтах участились в последнее время. По данным итальянских СМИ, организаторами данного бизнеса часто являются выходцы из бывшего Советского Союза.