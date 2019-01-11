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Свыше 40 тысяч женщин получили водительские права в Саудовской Аравии после снятия запрета на вождение ими машины. Власти намерены открыть 14 новых центров в стране для обучения женщин вождению, пишет "Российская газета", ссылаясь на Saudi Gazette.

В данный момент в действующих центрах Саудовской Аравии зафиксированы очереди из желающих научиться управлять машиной. Об этом сообщил гендиректор департамента транспорта в МВД Мухаммед аль-Бассами.

Саудовская Аравия была единственной страной на Земле, где действовал запрет на вождение машины женщинами. Этот запрет сняли 24 июня 2018 года. Данный шаг стал частью масштабных социально-экономических преобразований, которые запустил в королевстве наследный принц Мухаммед бен Салманом Аль Сауд.

За последнее время права женщин в стране сильно расширились: теперь они могут стать нотариусами, судьями, полицейскими и даже военными, а летная академия Саудовской Аравии впервые начала набирать в студенты женщин.