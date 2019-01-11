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Следственный комитет проводит проверку по факту падения облицовочной плитки со стены многоквартирного дома на 52-летнюю жительницу Барнаула.

Как сообщили в региональном СУСКе, инцидент случился 9 января, когда потерпевшая вышла из салона красоты, расположенного в одном из жилых домов.

"После того, как женщина стала спускаться со ступеней, ей на голову со стены восьмого этажа упала облицовочная керамическая плитка, причинив тяжкий вред здоровью. С открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга потерпевшая доставлена в городскую больницу, где ей оказана медицинская помощь", — уточняют в СКР.

В рамках проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося. Правоохранителям предстоит выяснить, имеет ли место в действиях сотрудников управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, признаки состава преступления по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).