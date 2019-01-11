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Жительница Горного Алтая, работавшая администратором гостевого дома, подозревается в краже денег из сейфа, сообщили в МВД по республике.

В полицию обратился предприниматель, который рассказал, что для работы на туристическом объекте в качестве администратора он нанял 36-летнюю местную жительницу, предоставив ей право принимать оплату от клиентов.

"Выручка хранилась в сейфе, код от которого также был предоставлен сотруднице. В праздничные дни мужчина решил позвонить администратору, чтобы узнать о наполняемости гостевого дома, однако ему так никто и не ответил. Спустя несколько часов телефон сотрудницы стал недоступен. Приехав на туристический объект, предприниматель обнаружил, что администратор отсутствует, а из сейфа пропали денежные средства в сумме 25 тысяч рублей", — уточняют в МВД.

Вскоре была задержана подозреваемая, которая призналась, что взяв деньги, она вызвала такси и уехала в Горно-Алтайск, где потратила деньги на спиртное и продукты.

По данному факту возбуждено уголовное дело.