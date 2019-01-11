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Что приготовить на ужин: рецепты быстрых и вкусных блюд

, ИА "Амител"
Рецепты фетучини с помидорами, фрикасе из куриного филе и бигуса, которые можно приготовить очень быстро

Закончились новогодние каникулы, и время на приготовление ужинов сократилось в разы. Однако это не повод есть одни макароны и сосиски. Портал alimero.ru публикует рецепты быстрых и вкусных ужинов, которые можно приготовить максимально быстро.

Фетучини с помидорами

Что потребуется?

  • Паста фетучини – 200 г;
  • Лук – 1 большой;
  • Помидоры – 2 шт;
  • Масло растительное – 3 ст.л;
  • Болгарский перец – 1-2 шт;
  • Сметана – 2 ст.л;
  • Паприка, смесь перцев, перец чесночный, соль – по вкусу;
  • Зелень – небольшой пучок;
  • Чеснок – 2-3 зубка.

Как готовить?

Отвариваем фетучини до состояния аль денте (степень готовности продукта, когда при его раскусывании ощущается некоторая твердость, спрятанная внутри — прим.ред.). Готовим овощи. На сковороду с разогретым растительным маслом выкладываем нарезанный перьями лук. Слегка обжариваем. Дальше режем перчик болгарский и выкладываем к луку. И оставляем жариться до мягкости овощей. Затем рубим не очень большими кубиками помидорки и бросаем в сковороду. Обжариваем, пока они не станут мягкими. Выкладываем жирную сметану. Ждем, пока сметана распустится. Затем бросаем все специи – соль, смесь перцев, перец чесночный и паприку. Список специй вполне можно сформировать по своему усмотрению. Перемешиваем и через минутку бросаем отваренную пасту. Перемешиваем хорошенько еще раз. И выключаем огонь.

Фрикасе из куриного филе и молодых кабачков

Что потребуется?

  • Куриное филе – 1 половинка (около 400 г);
  • Кабачки молоденькие – 2 шт. (небольших);
  • Масло растительное – 1 ст.л;
  • Соль – щепотка
  • Смесь перцев – по вкусу;
  • Прованские травы – по вкусу;
  • Сливки – 200 мл
  • Крахмал – ½ ст.л;
  • Сухой чеснок – щепотка
  • Свежий базилик для оформления.

Как готовить?

Сразу же выкладываем на небольшую сковороду с добавлением совсем небольшого количества растительного масла. На огне выше среднего обжариваем кусочки куриного мяса, время от времени перемешивая. Тем временем займёмся кабачками. Их мы только помоем и обсушим, а вот чистить не будем – у молоденьких овощей кожица ещё тоненькая и нежная. Сразу же пускаем достаточно крупными полукольцами. Порезанные овощи отправляем в сковороду и перемешиваем. Теперь обжариваем всё вместе до тех пор, пока и на курице, и на кабачках не появится приятная корочка. Теперь приготовим сливочный соус, в котором будем томить филе и кабачки — смешаем сливки (я брала домашние) с солью, смесью перцев, крахмалом и сухим чесноком. Полученную сливочную смесь выливаем в сковороду. Пускаем ещё щепотку прованских трав и перемешиваем. Накрываем крышкой и томим содержимое сковороды на тихом огне ещё 5-7 минут после закипания. Подавать такое вкусное и ароматное блюдо следует с рисом.

Быстрый закусочный пирог

Что потребуется?

  • Кефир жирностью 2.5% — 1 стакан;
  • Яйца куриные — 2 шт;
  • Колбаса вареная — 200 г;
  • Зеленый лук — 1/2 пучка;
  • Укроп — 1/2 пучка;
  • Сода — 1/3 ч.л;
  • Соль — 1 ч.л;
  • Мука — 1 ст;
  • Рафинированное растительное масло — 2 ст.л. (для смазывания противня).

Как готовить?

Взбиваем яйца, добавляем соду и соль. Вливаем в яичную массу стакан кефира, взбиваем ее. Затем постепенно всыпаем стакан муки, тщательно перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Должно получиться тесто консистенции, как на оладьи. Нарезаем колбасу мелкими кубиками. Также нарезаем ароматную зелень: зеленый лук и укроп. Колбасу и зелень выкладываем в тесто и тщательно перемешиваем. Начинку можно использовать любую. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Через 30 минут вкусный пирог готов.

Сытный бигус по-польски на основе капусты и мяса

Что потребуется?

  • Капуста – 1,5 кг;
  • Морковь – 1 шт;
  • Лук – 1 шт;
  • Мясо – 500 г;
  • Грудинка копченая – 200 г;
  • Томатная паста – 1 ст. л. с горкой;
  • Соль – 1 ч. л;
  • Специи – по вкусу;
  • Растительное масло – 2 ст. л;
  • Шампиньоны – 200 г.

Как готовить?

Мясо и грудинку нарезать кубиками среднего размера. В казане разогреть растительное масло, выложить свинину. Обжарить мясо до румяности. К обжаренному мясу положить нарезанную морковь, лук и шампиньоны. Можно добавить к овощам болгарский перец. Посолить, всыпать любые специи, которые вам нравятся (черный молотый перец, лавровый лист, чеснок, паприка, острый перец). Все перемешать и на среднем огне обжарить овощи с мясом минут пять. В казан к обжаренным овощам и мясу выложить нарезанную грудинку. Она придаст блюду копченый вкус и приятный аромат. Пока грудинка томится с мясом и овощами, подготовить капусту (нарежьте ее так, как нравится вам). Поверх овощей и мяса выложить нарезанную капусту. Томатную пасту развести водой или бульоном и залить ею капусту. Накрыть казан крышкой. Томить бигус около часа. Подавать горячим, посыпав рубленной зеленью.

Фриттата с сыром и колбасой "А-ля пицца"

Что потребуется?

  • Оливковое масло – 1 ст. л;
  • Лук – 1 шт;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Шпинат – 150 г;
  • Соль;
  • Яйца куриные – 8 шт;
  • Сушеный орегано – 2 ч. л;
  • Молоко – 2 ст. л;
  • Молотый чёрный перец;
  • Тертая моцарелла – 50 г;
  • Колбаса – 50 г.

Как готовить?

В большой жаропрочной сковороде нагрейте оливковое масло. Обжарьте лук с чесноком 5 минут, затем добавьте шпинат. Жарьте ещё 2-3 минуты, в конце посолите. Разбейте яйца в миску, туда же добавьте молоко, орегано, приправьте солью и перцем. Хорошенько взбейте венчиком. Вылейте яйца на сковороду со шпинатом, луком и чесноком. Жарьте до готовности яиц (4-5 минут). Затем выложите колбасу и посыпьте сыром. Поставьте фриттату в духовку и запекайте 5-6 минут при 220 градусах.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

11.01.2019 11:02
Вячеслав

Вот жеж блин - я не повар и не итальянец, поэтому "Отвариваем фетучини до состояния аль денте" это как?

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11.01.2019 11:27
Грантштейн

11.01.2019 11:02
Вячеслав
Слава, а вас в Гугле давно забанили? Не по силам сделать запрос в поисковике?
И ещё: вы вот совсем ничего не знаете о приготовлении? Вот прям совсем ничего?
Тогда сколько вам лет, Слава?

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