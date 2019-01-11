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Мужчина в Павловском районе Алтайского края обвиняется в убийстве своей сожительницы — когда тело женщины было найдено, злоумышленник заявил, что она сама свела счеты с жизнью, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В правоохранительном ведомстве уточняют, что преступление было совершено еще 17 декабря прошлого года, когда между обвиняемым и его 50-летней сожительницей произошла ссора на почве ревности.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фрагментом ткани задушил потерпевшую. После этого с целью сокрытия следов совершенного преступления он выкопал яму в кладовой дома, куда сбросил тело женщины, присыпав землей и прикрыв досками. 3 января 2019 года поступило заявление от родственников женщины о её безвестном исчезновении. По данному факту была организована доследственная проверка. В ходе проверочных мероприятий благодаря тщательно проведенному осмотру места проживания мужчины следователем СК было обнаружено тело потерпевшей", — указывают в СКР.

Следует отметить, что злоумышленник пытался ввести следствие в заблуждение, ссылаясь на то, что женщина покончила жизнь самоубийством. Впрочем, эта версия была опровергнута.

Также известно, что ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство сожителя матери.

Расследование продолжается.