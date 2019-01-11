"Алтайлес" открыл новую хоккейную коробку в Тюменцевском районе

В преддверии Нового года настоящим подарком для жителей села Вылково (Тюменцевский район) стало открытие снежного городка с новой хоккейной коробкой. Зимний комплекс был построен по инициативе Совета отцов с. Вылково при поддержке лесной холдинговой компании "Алтайлес".

Все новогодние каникулы жители села и близлежащих населенных пунктов наслаждались активным зимним отдыхом на новой площадке с яркой праздничной елкой, разнообразными снежными фигурами, большой деревянной горкой и, самое главное, новой хоккейной коробкой размером 20 на 40 метров.

Целый снежный городок был построен всего за 3 недели и при помощи, без преувеличения, всего села. Общественники, предприниматели и просто неравнодушные местные жители активно участвовали в процессе. Большую помощь оказал "Каменский ЛДК", входящий в лесную холдинговую компанию "Алтайлес", который предоставил технику и пиломатериалы для строительства хоккейной коробки, ворот, горки и лавочек. Также силами предприятия к площадке было проведено электричество.

В день открытия был организован товарищеский хоккейный матч между командами ветеранов и учащихся. Победили, конечно, более опытные хоккеисты. Однако молодые спортсмены не расстроились, так как для совершенствования навыков холдинг "Алтайлес" подарил им новые клюшки и шайбы.

В своей приветственной речи глава Вылковского сельсовета Светлана Лычегова выразила благодарность всем, кто принимал участие в строительстве хоккейной коробки. "Очень важно, когда у взрослых и детей есть возможность заниматься спортом, проводить свое свободное время с пользой для здоровья", — отметила Светлана Васильевна.

В следующем году на площадке планируется поставить еще одну горку для самых маленьких жителей села, а для молодых хоккеистов — приобрести форму и организовать теплую раздевалку.

"Без сомнения это здорово, что у нас в крае появляются новые спортивные объекты. Тем более, что хоккей в Алтайском крае является один из основных видов спорта. Такие компании, как "Алтайлес", на деле демонстрируют, что значит делать спорт более доступным и привлекательным для детей и взрослых. Поэтому надеемся, что подобные проекты будут реализовываться на территории Алтайского края и в дальнейшем". — выразил свою благодарность Юрий Самсоненко, Врио заместителя начальника управления спорта и молодёжной политики Алтайского края.