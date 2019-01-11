Такое мнение в эфире Русского радио в Барнауле в четверг, 10 января, высказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Есть ли свобода слова в России? Оценки могут быть разные, я думаю, что есть. Практические подтверждения можно найти. От "Дождя" и Эхо Москвы до Первого и второго каналов: разброс самых разных мнений, оценок, высказываний. Люди это делают каждый день, независимо от того, нравится ли это власти и тем, кто может повлиять на это", — сказал Виктор Томенко.

Что касается цензуры, то глава региона уверен: надо ограничивать нецензурные выражения в то время, когда это могут услышать дети, а также призывы к экстремизму, опасные для общества и личности вещи.

На эти вопросы глава региона отвечал в связи с наступающим 13 января Днем печати в России.

По словам губернатора, в СМИ он читает/смотрит/слушает то, что связано с его работой, государственным управлением, положением дел в регионе.

"Читаю популярные интернет-ресурсы, газеты, в том числе и районные. Нахожусь в теме по многим вопросам. Да, мне важно, что пишут про меня. СМИ работают для огромного количества людей. Отношения людей, отношения с людьми, их восприятие, оценка — это для любого важно, кто занимается публичной деятельностью, а для губернатора региона — это основное", — сказал Томенко.