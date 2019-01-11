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Нарушившие воздушные границы РФ гражданские самолеты с пассажирами разрешат сбивать. Минобороны России разработало соответствующий проект постановления правительства, пишут "Известия".

Цель документа — устранение существующих сегодня противоречий. В нем говорится, что открывать огонь по нарушителю границы будут лишь в том случае, если преднамеренное крушение самолета может вызвать экологическую катастрофу, массовую гибель граждан или повреждение стратегических объектов. Перед открытием огня воздушное судно будет неоднократно предупреждено о намерениях.

В Совфеде отметили, что такая тактика существует во многих мировых странах. Она позволяет исключить теракты и катастрофы, а также свести до минимума число возможных пострадавших.