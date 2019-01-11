Фото: yimg.com

Компания Netflix опубликовала в Twitter трейлер сериала "Матрешка" (Russian Doll). Он рассказывает о женщине, с которой происходят несчастные случаи, в результате которых она постоянно умирает, а затем все время возвращается в один и тот же момент в прошлом.

Англоязычные пользователи сети обвинили компанию в копировании картин "День сурка" и "Счастливого дня смерти", а русские обратили внимание, что актриса Наташа Лионн ("Кейт и Лео", "Оранжевый — хит сезона"), исполняющая в сериале главную роль, очень похожа на певицу Аллу Пугачеву, пишет "Лента.ру".

Выход всех серий сериала состоится 1 февраля. Пользователи также отметили, что действие фильма "День сурка", сюжет которого очень схож с "Матрешкой", происходит 2 февраля.