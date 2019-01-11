Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал на встрече с журналистами Медиагруппы "FM-Продакш", как добивается успеха в работе. Его главный совет — заниматься тем, что нравится, и делать это хорошо.

"Я никогда не гнался за должностями и карьерой. Я быстро стал большим начальником. Мне было 27 лет, когда я стал главным бухгалтером "Норильского комбината", тогда только в бухгалтерии работало 1,3 тысячи человек. Но я никогда не строил ситуаций, чтобы куда-то двинуться. Карьерные цели перед собой явно не прорисовывал, меня сдерживало нежелание отказаться разочарованным от недостигнутого. Возможности приходили сами", — ответил Томенко на вопрос молодого журналиста о том, как построить карьеру.

Только чтобы возможности приходили, уточнил он, нужно заниматься любимым делом и полностью себя посвящать этому.

"Надо стараться достигнуть высокого профессионализма и результатов. Востребованность в людях, которые могут и хотят, большая. Рано или поздно такая ситуация предоставится", — добавил глава региона.

Он посоветовал делать то, что сегодня дано, а жизнь представит предложение.