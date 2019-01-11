Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал на встрече с журналистами Медиагруппы "FM-Продакш", как добивается успеха в работе. Его главный совет — заниматься тем, что нравится, и делать это хорошо.
"Я никогда не гнался за должностями и карьерой. Я быстро стал большим начальником. Мне было 27 лет, когда я стал главным бухгалтером "Норильского комбината", тогда только в бухгалтерии работало 1,3 тысячи человек. Но я никогда не строил ситуаций, чтобы куда-то двинуться. Карьерные цели перед собой явно не прорисовывал, меня сдерживало нежелание отказаться разочарованным от недостигнутого. Возможности приходили сами", — ответил Томенко на вопрос молодого журналиста о том, как построить карьеру.
Только чтобы возможности приходили, уточнил он, нужно заниматься любимым делом и полностью себя посвящать этому.
"Надо стараться достигнуть высокого профессионализма и результатов. Востребованность в людях, которые могут и хотят, большая. Рано или поздно такая ситуация предоставится", — добавил глава региона.
Он посоветовал делать то, что сегодня дано, а жизнь представит предложение.
Комментарии
разберемся, если нам не будут мешать, поднимать цены, ограничивать в правах и пр.
11.01.2019 12:40
- гость -
без сопливых разберемся, если нам не будут мешать, поднимать цены, ограничивать в правах и пр.
Очередной высе....р, это не вы ли под постом про Шубенкова тоже ПУК....ули? очень слог схож
11.01.2019 12:45
ГотьЯ
промахнулась ты сильно, вообще первый раз за все время этого у нас решила что то написать
Я никогда не гнался за должностями и карьерой. Я быстро стал большим начальником
Не добавил только :"Аллах помог"
Про главбуха в 27 лет - респект.
Непросто управлять штатом бухгалтерии в 1,3 тыс, учитывая что 99,9 % - женщины.
Работал я как-то главбухом в медцентре, бухгалтерия там - что твой серпентарий, хватило меня на 1 год.
Не, ну лукавит мягко говоря... Главбухом его не могли без стажа в 5 лет поставить, да и в ЕР паренек не для карьеры вступил, а из идейных соображений(?!), и повышение пенсионного возраста поддержал тоже бескорыстно...
В нашей стране, чтобы добиться успеха , для начала, у правильных родителей нужно родится.
11.01.2019 13:06
- гость -
Не, ну лукавит мягко говоря... Главбухом его не могли без стажа в 5 лет
Почему? я через 4,5 года стал (бух, старший бух, зам.гл.бух, фин.управляющий + гл.бух.).
Приехал в чужой город с дипломом барнаульского Политеха. Никакого протеже и связей не было. Надо любить свою работу. Была цель и желание работать.
Мм.. как в русской сказке, типа всю жизнь ничего не делал, потом какая-нибудь щука, счастливый случай или девица умная, и в дамки. А вообще карьера начинается с одногруппников обычно. Потому-то родители и стремятся чад в нужный вуз пристроить.
В 27 гл бух норильского никеля, прям герой , мозг бухгалтерии
Лень читать, а про офшоры что нибудь упомянул?
11.01.2019 13:10
месный
В нашей стране, чтобы добиться успеха , для начала, у правильных родителей нужно родится.
Успеха можно добиться любому и в любой сфере. Как говорит ВВП - везет тому, кто везет.
Проще ныть и клацать по клаве пичальку - я не там родился, виноваты родители, что в нужный вуз не пристроили, рыбка золотая не попалась.
"Только чтобы возможности приходили, уточнил он, нужно заниматься любимым делом и полностью себя посвящать этому."
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А кто тогда сортиры мыть должен, или на вредном производстве здоровье терять? Те, на кого "любимых дел" не хватило?