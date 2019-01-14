Фитнес-центр "Нордика" создан специально для женщин, и здесь будет комфортно всем без исключения. Сюда может смело идти и юная девочка, и взрослая женщина — для каждой найдется что-нибудь особенное.

Что представляет собой "Нордика"?

— Небольшой, но уютный тренажерный зал, укомплектованный разнообразными кардио- и силовыми тренажерами;

— Аквааэробика.

Но главное преимущество фитнес-центра "Нордика" — уникальная атмосфера.

Некоторые девушки не ходят в спортивные центры из-за того, что стесняются своей фигуры или усталого вида после работы или учебы. Для "Нордики" это просто неважно — девушки приходят сюда побыть с собой, и обстановка этому способствует. Здесь можно до умопомрачения качать пресс или крутить педали на велотренажере, не боясь за "потекший" макияж и не думая о растрепанной прическе.

Грамотно подобранные физические нагрузки в сочетании с отдыхом могут творить чудеса. Благодаря спорту можно убежать от депрессии в прямом смысле этого слова. В "Нордике" нет никаких рамок — ни возрастных, ни эмоциональных. И все для того, чтобы Вы могли заниматься спортом от души, забывать все свои проблемы, расслабляться и любить себя. "Нордика" была создана именно для этого.

В начале декабря прошлого года в фитнес-центре закончился шестинедельный марафон #преображение_с_фцнордика. За достаточно короткий срок 14 участниц в номинации "ПОХУДЕНИЕ" суммарно избавились от 58,5 кг. Максимальный индивидуальный результат — 7,6 кг, при этом средний вес похудения от 3,5 до 4,5 килограмма.

Во второй номинации "КАЧЕСТВО" участвовали шесть красавиц. В этой категории участницы совершенствовали свои объемы и создавали рельефное тело.

Участницы марафона #преображение_с_фцнордика не останавливаются на достигнутом, после марафона прошло уже 4 недели. И на весах каждой из них все так же тают лишние килограммы.

За время марафона девушки научились подбирать для себя правильный рацион и в целом поменяли представление о еде.

Спонсорами марафона выступили студия стиля @gkstudio22, магазин натуральной косметики @unicorner_cosmetics и @skincraft_cosmetic22, создатель в том числе и полезных сладостей @obakery.

Новогодние праздники подходят к концу, почему бы не использовать это как повод для старта к крепкому здоровью и фигуре своей мечты? Тем более фитнес-центр "Нордика" подготовил привлекательные акции для своих клиентов.

Во-первых, пробная неделя в тренажерном зале — абсолютно бесплатно.

И, кроме того, при покупке абонемента используйте кодовое слово “АМИК” и получите скидку 20%*.

*акция действует для новых членов клуба

Фитнес-центр "Нордика"

🏢 г. Барнаул, пр. Ленина, 155а (правое крыло ТЦ "Норд-Вест")

☎ тел. 77-99-80, 69-87-72

☎ запись на аквааэробику по тел.8-933-933-51-84

ВКонтакте

Instagram