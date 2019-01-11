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Бензин в России по итогам 2018 года подорожал на 9,4%. Такие данные приводит Росстат.

Ранее в статистическом ведомстве также сообщали, что в целом потребительские цены в стране по итогам 2018 года выросли на 4,3%. Таким образом, увеличение стоимости бензина существенно обогнало данный показатель.

Также стоит особо отметить, что в регионах России в данный момент в связи с повышением НДС начали расти цены на топливо. При этом в декабре 2018 года, предрекая этот процесс, президент России Владимир Путин указывал, что, вероятно, рост цен на горючее в начале 2019-го составит 1-1,5%.