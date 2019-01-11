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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) на официальном сайте подвела итоги 2018 года и назвала лучших спортсменов. Об этом пишет "Чемпионат".

"Лучшей легкоатлеткой" признана прыгунья в высоту Мария Ласицкене. В минувшем году она выиграла 25 турниров, в том числе чемпионат мира в помещении в Бирмингеме и чемпионат Европы в Берлине.

Лучшим атлетом назвали барьериста Сергея Шубенкова. На турнире в Венгрии он установил рекорд РФ — 12,92 секунды. На чемпионате Европы в Берлине он выиграл "серебро", а также победил в финале "Бриллиантовой лиги" и на Континентальном кубке IAAF.

Возглавил категорию "Прорыв года" прыгун с шестом Тимур Моргунов.

Бегунья Полина Миллерстала стала "Лучшей молодой спортсменкой", а лучшим спортсменом — Александр Комаров, поставивший рекорд России среди юношей в десятиборье.

"Лучшим спортсменом среди ветеранов" признали Дмитрия Бызова (многократного чемпиона мира в тройном прыжке среди ветеранов) и Любовь Столяр — шестикратную чемпионку мира и Европы, многократную чемпионку и рекордсменку РФ среди ветеранов в барьерном беге, спринте и прыжках.