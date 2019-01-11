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Ученые из британского университета Лафборо выявили связь между ожирением и размером мозга, сообщает "Российская газета".

Так, специалисты пришли к выводу, что появление излишнего жира, в первую очередь в районе талии, может быть связано с усыханием мозга.

Измерив отношение талии к бедрам и вес тела у более чем 9,6 тысячи человек, чей средний возраст составил 55 лет, ученые обнаружили, что у людей с более высокими показателями ожирения объем мозга был самым низким.

Любопытно также и то, что исследователи пока не могут точно сказать, что является первичным — ожирение обуславливает уменьшение серого вещества или напротив, меньшее количество последнего влияет на проблемы с весом.