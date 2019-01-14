Простой, но очень эффективный рецепт семейной экономии предлагают энергетики: меняем лампы накаливания. И это действительно так, ведь у светодиодных ламп множество плюсов по сравнению с "лампочками Ильича".
1 СВЕТИЛЬНИК ВМЕСТО 30 ОБЫЧНЫХ ЛАМП
- Экономичность. При том же количестве света современная светодиодная лампа потребляет в 7-10 раз меньше электричества.
- Долговечность. Светодиодная лампа служит в 15-50 раз дольше обычной: ее срок эксплуатации доходит до 60 000 реальных часов, что сравнимо с 15 годами при 10 часах работы ламп ежедневно. За это время вы смените 30 штук ламп накаливания!
- Экологичность. Благодаря своим характеристикам, светильники наиболее экологичны и не требуют специальной утилизации.
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В Алтайском крае: тел. +7 (3852) 560-660
В Республике Алтай: тел. +7 (38822) 20-570
АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122,тел. 560-660
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Комментарии
ее срок эксплуатации доходит до 60 000 реальных часов
ага, неужели наработка на отказ проводилась в течение ~7 лет ))