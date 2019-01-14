Простой, но очень эффективный рецепт семейной экономии предлагают энергетики: меняем лампы накаливания. И это действительно так, ведь у светодиодных ламп множество плюсов по сравнению с "лампочками Ильича".

1 СВЕТИЛЬНИК ВМЕСТО 30 ОБЫЧНЫХ ЛАМП

Экономичность. При том же количестве света современная светодиодная лампа потребляет в 7-10 раз меньше электричества.

При том же количестве света современная светодиодная лампа потребляет в 7-10 раз меньше электричества. Долговечность. Светодиодная лампа служит в 15-50 раз дольше обычной: ее срок эксплуатации доходит до 60 000 реальных часов, что сравнимо с 15 годами при 10 часах работы ламп ежедневно. За это время вы смените 30 штук ламп накаливания!

Светодиодная лампа служит в 15-50 раз дольше обычной: ее срок эксплуатации доходит до 60 000 реальных часов, что сравнимо с 15 годами при 10 часах работы ламп ежедневно. За это время вы смените 30 штук ламп накаливания! Экологичность. Благодаря своим характеристикам, светильники наиболее экологичны и не требуют специальной утилизации.

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В нашем городе приобрести светодиодную продукцию по наиболее выгодным ценам можно в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт": до 31 марта 2019 года здесь действует скидка 10% на весь ассортимент!

"Алтайэнергосбыт" предлагает:

Светодиодные лампы;

Встраиваемые, потолочные и линейные светильники;

Аварийные светильники;

Прожекторы и многое другое.

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Справки по телефонам:

В Алтайском крае: тел. +7 (3852) 560-660

В Республике Алтай: тел. +7 (38822) 20-570

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122,тел. 560-660

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