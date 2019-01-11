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Новости

Киев собирается расторгнуть около 40 соглашений с Москвой

, ИА "Амител"
Шаг будет предпринят на фоне прекращения договора о дружбе между странами

Фото: ik.arhano.ru

Киев намерен расторгнуть порядка 40 соглашений с Москвой. Об этом заявил украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "Прямой".

Уточняется, что данный шаг будет предпринят на фоне прекращения договора о дружбе между двумя странами.

"А сколько таких соглашений расторгнут, мне трудно сказать, потому что там есть межгосударственные и межправительственные <…>. Поэтому это делается, просто не так публично", — цитирует агентство слова Грымчака.

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он был основополагающим документом российско-украинских отношений.

В декабре прошлого года украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия соглашения, документ утратит силу 1 апреля этого года.

В МИД РФ этот шаг восприняли с сожалением, назвав расторжение договора большой ошибкой, которая "будет иметь социальные, экономические, гуманитарные и иные последствия".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.01.2019 12:36
- гость -

Не важно,что прекращение действий соглашения между двумя странами "будет иметь социальные, экономические, гуманитарные и иные последствия".Главное, идти и идти в европу.

0  0
11.01.2019 12:56
Патамушта

Назло бабушке отморожу уши.

0  0
11.01.2019 13:19
- гость -

"В МИД РФ этот шаг восприняли с сожалением..."
-----
Раньше сожалеть надо было.
И лучше не сожалеть, а не делать такого, после чего придётся сожалеть.

0  0
11.01.2019 13:23
Грантштейн

11.01.2019 13:19
- гость -
А что надо было сделать?
Уговорить Януковича танками сравнять майдаунов, пока они не осмелели?
Не пускать Вику Нуланд на Крещатик с её печеньками?

0  0
11.01.2019 13:41
- гость -

Не прикидывайся совмем тупеньким, грантик. Ты прекрасно знаешь, чего не надо было делать.
Того, что вова любит больше всего - совать свой длинный нос в дела других государств. От него требовалось создавать условия для развития своей страны, а не ссать в соседские тапки. Мелкий человечишка с большими комплексами. Может и ты такой же?

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