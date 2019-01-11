Фото: ik.arhano.ru
Киев намерен расторгнуть порядка 40 соглашений с Москвой. Об этом заявил украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "Прямой".
Уточняется, что данный шаг будет предпринят на фоне прекращения договора о дружбе между двумя странами.
"А сколько таких соглашений расторгнут, мне трудно сказать, потому что там есть межгосударственные и межправительственные <…>. Поэтому это делается, просто не так публично", — цитирует агентство слова Грымчака.
Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он был основополагающим документом российско-украинских отношений.
В декабре прошлого года украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия соглашения, документ утратит силу 1 апреля этого года.
В МИД РФ этот шаг восприняли с сожалением, назвав расторжение договора большой ошибкой, которая "будет иметь социальные, экономические, гуманитарные и иные последствия".
Комментарии
Не важно,что прекращение действий соглашения между двумя странами "будет иметь социальные, экономические, гуманитарные и иные последствия".Главное, идти и идти в европу.
Назло бабушке отморожу уши.
"В МИД РФ этот шаг восприняли с сожалением..."
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Раньше сожалеть надо было.
И лучше не сожалеть, а не делать такого, после чего придётся сожалеть.
11.01.2019 13:19
- гость -
А что надо было сделать?
Уговорить Януковича танками сравнять майдаунов, пока они не осмелели?
Не пускать Вику Нуланд на Крещатик с её печеньками?
Не прикидывайся совмем тупеньким, грантик. Ты прекрасно знаешь, чего не надо было делать.
Того, что вова любит больше всего - совать свой длинный нос в дела других государств. От него требовалось создавать условия для развития своей страны, а не ссать в соседские тапки. Мелкий человечишка с большими комплексами. Может и ты такой же?
11.01.2019 13:41
- гость -
Вот-вот, давить там надо было таких как ты, пока они не почувствовали вольницу и поддержку Запада.
Это у кого длинный нос - у России, которая граничит с Окраиной, или у США, которые вообще на другом континенте расположены?
Окраина - часть СССР, единого прежде государства. Там проживает по разным оценкам до 10 миллионов этнических русских, а 90% населения говорит на русском.
И ты, тулово, будешь рот открывать о чужих делах? Это наша зона интересов.
Мы не лезем в Мексику, верно? Вот пусть и амеры не лезут на Окраину.