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Киев намерен расторгнуть порядка 40 соглашений с Москвой. Об этом заявил украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "Прямой".

Уточняется, что данный шаг будет предпринят на фоне прекращения договора о дружбе между двумя странами.

"А сколько таких соглашений расторгнут, мне трудно сказать, потому что там есть межгосударственные и межправительственные <…>. Поэтому это делается, просто не так публично", — цитирует агентство слова Грымчака.

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он был основополагающим документом российско-украинских отношений.

В декабре прошлого года украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия соглашения, документ утратит силу 1 апреля этого года.

В МИД РФ этот шаг восприняли с сожалением, назвав расторжение договора большой ошибкой, которая "будет иметь социальные, экономические, гуманитарные и иные последствия".