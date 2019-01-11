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Кузнецова раскритиковала возможное ужесточение правил усыновления и опеки

, ИА "Амител"
В частности, запрет Минпросвещения предполагает усыновление не более одного ребенка в год

Фото: echo-oren.ru

Детский омбудсмен Анна Кузнецова раскритиковала предложение Минпросвещения РФ разрешить приемным семьям брать под опеку не больше одного ребенка в год. Семьи, которые готовы взять на воспитание несколько приемных детей, надо поддерживать, а не мешать им, заявила она.

Напомним, ранее члены рабочей группы при ведомстве завершили работу над подготовкой предложений по изменению процедуры усыновления. Законопроект появился 29 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. В частности, он предполагает запрет на усыновление более одного ребенка в год, за исключением случаев усыновления братьев и сестер, а также детей, ранее находившихся под опекой или усыновленных одним лицом или супругами и воспитывавшихся вместе.

"Существующая практика показывает, что большое количество семей, имея собственных детей, берут на воспитание и несколько приемных, и такие семьи необходимо поддерживать, а не создавать условия для того, чтобы детские сиротские учреждения пополнялись новыми детьми", — цитирует ТАСС слова Кузнецовой.

Законопроект Минпросвещения предусматривает также обязательное социально-психологическое обследование граждан, которые хотят стать усыновителями и опекунами, а также их супругов. По мнению уполномоченного по правам ребенка, подобная норма должна быть предложена лишь совместно с проектом подзаконного нормативного акта, утверждающего примерную методику проведения психологического обследования, его содержания, порядок пересмотра и оспаривания результатов. Кроме этого, в документе должны быть прописаны требования к тем, кто проводит исследование, порядок отбора и требования к организациям, проводящим психологическое обследование. "Непонятными являются и нормы, предполагающие обследование не только психологами, но и "иными специалистами". Что это за специалисты, в какой области познаний?" — подчеркнула омбудсмен.

Кузнецова уверена, что постоянное обследование и принудительное сопровождение приемных семей приведет лишь к сокращению числа лиц, которые хотят взять приемных детей на воспитание.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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