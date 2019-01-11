Фото: dp.ru
Граждан ФРГ на отдыхе среди других туристов больше всего раздражают "шумные русские". Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на издание Die Welt и опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.
Во время опроса немцы оценивали поведение на отдыхе граждан 12 стран, включая россиян.
Отмечается, что 60% немцев признались, что их раздражают "шумные русские", 50%-м не нравится пристрастие россиян к алкоголю, 38% — их грубое поведение, а 24% — постоянная привычка русских делать селфи.
На втором месте в антирейтинге расположились англичане — они раздражают туристов из Германии потреблением алкоголя и "оккупацией" шезлонгов.
Комментарии
Немцы тоже орут будь здоров, не надо грязи.
А самые отвратные - это кетайцы.
Свиньи есть везде. Лично меня тоже раздражают некоторые российские туристы. Впрочем видывал я в Таиланде и некоторых немецких туристов. Так что опрос ни о чём, троллинг наших СМИ о каждом дерьме, брошенном в нас, утомляет.
11.01.2019 13:33
Грантштейн
Немцы тоже орут будь здоров, не надо грязи.
А самые отвратные - это кетайцы.
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Про китайцев - это точно! Гораздо более шумные, чем русские. Еще харкают, плюют везде, бесцеремонные.