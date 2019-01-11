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Граждан ФРГ на отдыхе среди других туристов больше всего раздражают "шумные русские". Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на издание Die Welt и опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.

Во время опроса немцы оценивали поведение на отдыхе граждан 12 стран, включая россиян.

Отмечается, что 60% немцев признались, что их раздражают "шумные русские", 50%-м не нравится пристрастие россиян к алкоголю, 38% — их грубое поведение, а 24% — постоянная привычка русских делать селфи.

На втором месте в антирейтинге расположились англичане — они раздражают туристов из Германии потреблением алкоголя и "оккупацией" шезлонгов.