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Художника-акциониста из РФ Петра Павленского признали виновным в поджоге здания Банка Франции на площади Бастилии в Париже и приговорили к трем годам тюрьмы, из которых два — условно. Об этом пишет РИА Новости.

Суд не стал требовать помещения Павленского под стражу с учетом, что 11 месяцев он провел в предварительном заключении.

Судья назвал приговор "предупредительным". "И в то же время он покрывает предварительное заключение. Поэтому суд не требует вновь вашего заключения", — цитирует агентство его слова.

В результате художник остался на свободе.

Гражданскую супругу акциониста Оксану Шалыгину тоже признали виновной в поджоге банка и приговорили к двум годам тюрьмы, из которых 16 месяцев — условно. Она провела в предварительном заключении три месяца, а оставшиеся пять она сможет находиться на свободе, но с электронным браслетом.

Также Павленского и Шалыгину обязали выплатить Банку Франции 18 678 евро за причиненные убытки. Кроме этого, они должны три тысячи евро за моральный ущерб и тысячу евро за судебные расходы банка.

Суд запретил подсудимым иметь при себе оружие в течение пяти лет.

В ходе оглашения приговора художник заявил, что деньги выплачивать не будет.

В конце октября прошлого года Павленский поджег вход в здание Banquede France. Полиция подтвердила факт задержания двух людей, однако их имена в интересах следствия не назывались. УК Франции предусматривает, что умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может караться тюрьмой сроком до десяти лет и штрафом до 150 тысяч евро.

Позднее сообщалось, что Павленского из-под ареста освободили и перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции. В начале августа прошлого года его опять поместили в карцер в тюрьме Флери-Мерожи, но в сентябре отпустили из-под стражи.

Агентство напоминает, что Павленский известен как исполнитель скандальных акций. В мае 2017 года художник получил политубежище во Франции.