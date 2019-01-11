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Автобусные маршруты №№ 76, 110 и 120 изменят схемы движения в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Так, с 14 января сократится автобусный маршрут № 76 "улица Лазурная – микрорайон Восточный". В связи с высокой загруженностью в часы "пик" улицы Лазурной конечный остановочный пункт будет перенесен от ТЦ "Лента" на остановочный пункт "улица Шумакова" (схема 1).

Для улучшения транспортного обслуживания жителей новых кварталов с 14 января изменится трасса следования автобусного маршрута № 120 "микрорайон Лесная Поляна – гипермаркет "Алтай".

В данном случае движение автобусов будет организовано по схеме: улица Мамонтова, улица Новосибирская, улица Дальняя, улица Трактовая, улица Попова, улица Власихинская, улица Сергея Ускова, малый Павловский тракт, улица Солнечная Поляна, Павловский тракт, улица Георгиева, улица 50 лет СССР, улица Сухэ-Батора, улица Малахова, улица Эмилии Алексеевой, улица Западная 1-я, улица Германа Титова, проспект Ленина, проспект Космонавтов (схема 2).

Кроме того, с 14 января в тестовом режиме изменяется трасса следования автобусного маршрута № 110 с заездом автобусов в микрорайоны Спутник и Авиатор только в обратном направлении при движении из аэропорта (схема 3).