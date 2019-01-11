Фото: radio.travel

Полноценная эксплуатация строящейся третьей полосы московского аэропорта Шереметьево невозможна из-за ее расположения. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пояснительную записку Минтранса к законопроекту о приаэродромных территориях.

Законопроект, который вносит изменения в Градостроительный кодекс, и пояснительная записка к нему размещены на федеральном портале проектов нормативных актов. В записке говорится, что развитие аэродромов в РФ требует обеспечения наличия свободных территорий в зонах строительства. "В окружении жилой застройки аэропорт лишается шанса на расширение наземной инфраструктуры", — отмечает ведомство.

В качестве примера такого риска министерство приводит третью полосу аэродрома Шереметьево — ее строительство ведется с 2011 года, а сроки сдачи не раз переносились. Поскольку полоса находится близ таких крупных населенных пунктов, как Лобня (5 км), Сходня (3 км) и Зеленоград (5 км), ее нельзя полноценно использовать: "из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить".

Бюджет РФ уже понес значительные потери из-за того, что полоса оказалась в окружении густонаселенных районов. По оценкам ведомства, непосредственно в зоне строительства проживает порядка тысячи человек, еще несколько тысяч — в санитарно-защитной зоне. С 2011 по 2015 год федеральный бюджет оказался вынужден потратить на выкуп земель под строительство полосы 5,4 миллиарда рублей. При этом в 2014 году при заключении контракта на строительство стоимость проекта была оценена подрядчиком в 12,85 миллиарда рублей. В апреле прошлого года "Ведомости" на основании доклада Росавиации приводили оценку общей стоимости строительства в 55,7 миллиарда без учета затрат на выкуп земель.

Издание напоминает, что третью ВПП в Шереметьево должны были сдать к ЧМ по футболу, но к марту 2018 года объект был готов лишь на 55%. 6 апреля прошлого года глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что полоса будет сдана до конца 2018 года. В мае вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил о планах правительства сдать полосу в эксплуатацию осенью 2018 года. Но 30 октября Нерадько заявил, что сроки ввода объекта в эксплуатацию опять переносятся: в этот раз крайним сроком был назван март 2019 года.