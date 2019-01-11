Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Ближайшие выходные в Алтайском крае пройдут в условиях весьма морозной погоды, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В ночь на субботу, 12 января, в регионе будет -24...-29 градусов, местами в предгорных районах -17...-22 градуса. Днем температура составит -13...-18 градусов, местами в предгорных районах -7...-12 градусов.

В северных и предгорных районах местами снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер будет южный, 3-8 метров в секунду.

Ночью 13 января в крае будет -26...-31 градус, местам в северо-восточных районах -18...-23 градуса. Днем столбики термометров покажут -12...-17 градусов, в предгорных районах -6...-11 градусов.

Будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

Новая рабочая неделя начнется примерно в таких же погодных условиях. В ночь на понедельник, 14 января, за окном будет -22...-27 градусов, местами в западных районах -15...-20 градусов. Днем температура составит -6...-11 градусов, в северо-восточных районах до -16 градусов.