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Задержали жителя Барнаула, который подозревается в краже меда у своего соседа, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, потерпевший перевозил мед с пасеки. В подъезде дома на лестничной площадке он поставил несколько контейнеров, а остальное стал заносить в квартиру.

"В это время сосед возвращался домой и увидел, что на лестничной площадке находятся несколько контейнеров, один из них он решил похитить. После этого мужчина решил снять с себя подозрения. Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что видел, как неизвестные загружают в автомобиль контейнер и собираются уезжать. На место происшествия был направлен наряд полиции. После выяснения всех деталей произошедшего сотрудникам полиции удалось установить, что звонивший и похитил у соседа контейнер", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Всего в похищенном контейнере оказалось 18 килограммов меда, а сумма причиненного ущерба составила около шести тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.