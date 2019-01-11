Фото: anticorr.media
Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей. Он направил обращение к премьеру Дмитрию Медведеву, который поручил Минфину разработать соответствующие предложения, пишут "Известия".
Если финансовое ведомство одобрит инициативу, денежное пособие прокуроров может увеличиться в два-три раза, до 170 тысяч рублей. В результате бюджетные расходы вырастут в два раза и составят 8,16 миллиарда рублей.
Чайка в своем обращении ссылается на опыт зарубежных стран, где прокуроры и судьи имеют схожие права. Также он недоволен намерениями Следственного комитета РФ. Его сотрудники требуют увеличения своих доходов до уровня зарплат в прокуратуре. Но наделение последней надзорными функциями исключает подобное равенство, полагает генпрокурор.
Издание подчеркивает, что большинство экспертов не видят оснований для уравнивания зарплат судей и прокуроров. Они подчеркивают, что в практике зарубежья такие льготы имеет лишь прокуратура, которая входит в состав судебной власти. В РФ данный орган обладает независимостью.
Комментарии
а че не медсестрам, учителям, врачам, библиотекарям???
Ничо не треснет?
давно пора. пашут как проклятые. По деревням, по ночам. Получают в разы меньше. чем сотрудники некоторых фирм. Особенно молодежь.
11.01.2019 15:09
гость
хрена тебе синепогонник
11.01.2019 15:09
гость
Для Алтая очень даже нормально получают, у пом прокурора зп как в среднем у начальника отдела ком фирмы... А вот если судить по Москве то да, очень нищенская зп...
что значит нищенская зарплата? разве этой зарплаты не хватает на жизнь?
Совсем ухи поели.
Слышь, Чайка, сходи в Детский мир, и купи себе обруч на харю, чтоб не треснула.
чего это с грантштейном, вроде ...ополизом был, переобулся что-ли?
11.01.2019 15:27
- гость -
Для меня мрази любой масти неприемлимы, хоть во власти они, хоть в оппозиции.
Уже когда-то лет 7-8 назад у нас в России уже было.Поднимем зарплаты чиновникам раза в два, они взятки брать не будут. По данным интернета, взятки увеличились в 2 раза. Больше комментариев нет.
за какие такие заслуги?!