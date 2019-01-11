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Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей. Он направил обращение к премьеру Дмитрию Медведеву, который поручил Минфину разработать соответствующие предложения, пишут "Известия".

Если финансовое ведомство одобрит инициативу, денежное пособие прокуроров может увеличиться в два-три раза, до 170 тысяч рублей. В результате бюджетные расходы вырастут в два раза и составят 8,16 миллиарда рублей.

Чайка в своем обращении ссылается на опыт зарубежных стран, где прокуроры и судьи имеют схожие права. Также он недоволен намерениями Следственного комитета РФ. Его сотрудники требуют увеличения своих доходов до уровня зарплат в прокуратуре. Но наделение последней надзорными функциями исключает подобное равенство, полагает генпрокурор.

Издание подчеркивает, что большинство экспертов не видят оснований для уравнивания зарплат судей и прокуроров. Они подчеркивают, что в практике зарубежья такие льготы имеет лишь прокуратура, которая входит в состав судебной власти. В РФ данный орган обладает независимостью.