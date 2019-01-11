Фото: irecommend.ru

Зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Министерство здравоохранения с предложением запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает RT.

Парламентарий отметил, что в последнее время системы нагревания табака набирают обороты в рекламе и становятся все популярнее среди молодежи.

По словам Чернышова, в данных устройствах действительно не горит табак, но выделяются химические вещества, образующиеся так же, как и от обычных сигарет.

Депутат призвал убрать открытую рекламу систем, а также приравнять их к сигаретам и обязать продавцов размещать продукцию на прилавке за специальной шторкой.

Издание напоминает, что в конце декабря Минздрав объявил о планах в войне с никотином. Предполагается, что сигареты исчезнут с прилавков после 2050 года. Чиновники намерены так сократить число курящих. Также сообщалось, что каждый год от табака отказываются 5% жителей РФ.