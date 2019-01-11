Девушка из Барнаула заказала по почте шубу, а получила посылку с едой

Фото: zap-degunino.mos.ru
Жительница Барнаула, заказавшая по почте норковую шубу, получила посылку с продуктами питания, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
"23-летняя жительница краевой столицы на одном из сайтов в сети интернет нашла объявление о продаже норковой шубы. Ранее девушка уже совершала интернет-покупки у данного продавца. Потерпевшая путем безналичного перевода денежных средств на карту продавца оплатила покупку. Продавец оформил пересылку шубы через почту. Получив посылку, женщина обнаружила подмену товара. Вместо шубы в посылке оказались продукты питания", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. По данному факту проводится проверка.
Комментарии
это ж какая норковая шуба стоит аж 30 тысяч?????? из запаха норки????
11.01.2019 15:43
Зануда
Нет, 30 тыщ это стоимость шубы минус стоимость хавчика в посылке)
"Заменитель норки, идентичный натуральному"
Папа Норка мама Бабер, китаец торговал, как раз стоит 30 тыр
Покушала хоть?)
шиншила если только
Может она "сильно б/у"