Девушка из Барнаула заказала по почте шубу, а получила посылку с едой

Фото: zap-degunino.mos.ru

Жительница Барнаула, заказавшая по почте норковую шубу, получила посылку с продуктами питания, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"23-летняя жительница краевой столицы на одном из сайтов в сети интернет нашла объявление о продаже норковой шубы. Ранее девушка уже совершала интернет-покупки у данного продавца. Потерпевшая путем безналичного перевода денежных средств на карту продавца оплатила покупку. Продавец оформил пересылку шубы через почту. Получив посылку, женщина обнаружила подмену товара. Вместо шубы в посылке оказались продукты питания", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. По данному факту проводится проверка.