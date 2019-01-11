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Житель села Еланда в Горном Алтае подозревается в убийстве своего брата — преступление было совершено, когда родственники выпивали.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, вечером 8 января между братьями возникла ссора, в ходе которой 51-летний мужчина нанес своему 47-летнему брату охотничьим ножом не менее трех ударов в область туловища, после чего лег спать.

"От полученных телесных повреждений и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте. Утром следующего дня злоумышленник сообщил о содеянном соседям, которые вызвали работников скорой медицинской помощи и сотрудников полиции", — уточняют в СКР.

В данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.

Расследование продолжается.