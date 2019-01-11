Фото: China National Space Administration

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", который в начале января приземлился на обратной стороне Луны, сделал панорамные снимки поверхности спутника Земли. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Управление опубликовало изображение в 360 градусов, сделанное с топографической камеры, прикрепленной к верхней части аппарата. Снимок был передан на Землю с помощью спутника-ретранслятора "Цюэцяо" ("Сорочий мост"), который в июне 2018 года успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, который работает на этой гало-орбите. Благодаря расположению спутник-ретранслятор может "видеть" и обратную сторону Луны, и Землю.

На присланном панорамном снимке кроме поверхности обратной стороны Луны можно увидеть луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") и фрагменты "Чанъэ-4", китайские ученые смогли провести предварительный анализ характеристик ландшафта и рельефа вокруг "Чанъэ-4".

Луноход "Нефритовый заяц-2", "спавший" семь дней, проснулся вечером в четверг, 10 января, и готов к продолжению миссии. По данным CNSA, и луноход, и станция находятся в стабильном состоянии, а работы выполняются согласно плану.

"Чанъэ-4" утром 3 января мягко сел на Луне и уже спустя несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны Луны. Аппарат сел в кратере Карман, который находится в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен. Китайские ученые считают, что прилунение именно в этой зоне позволит им изучить минеральный состав лунной поверхности, а также получить новые данные о мантии земного спутника.