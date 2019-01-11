Безработный барнаулец устроил шопинг по утерянной банковской карте

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Безработный житель Барнаула, нашедший чужую банковскую карту и совершивший по ней покупки, стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию с заявлением обратилась 57-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный воспользовался ее банковской картой, которая ранее была утеряна, и посредством функции бесконтактного доступа совершил покупку в магазине на сумму более 2500 рублей.

Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний безработный мужчина, который сознался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.