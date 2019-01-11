Фото: facebook.com

Актер театра "Красный факел" Павел Поляков, известный как "главный холостяк Новосибирска", женился на журналистке Наталье Потаповой. Об этом пишет "НДН.Инфо", ссылаясь на Facebook-страницу новосибирского театра.

"Сюрприз четверга – сегодня Новосибирск лишился одного из самых завидных холостяков: женился ведущий актер театра Павел Поляков. Павел и Наталья, поздравляем вас от нашей большой краснофакельской семьи – берегите друг друга и свое счастье!" — цитирует издание сообщение театра.

Отмечается, что избранницей Полякова, которому ранее приписывали скандальные романы с известными столичными актрисами, стала сотрудница клиники Мешалкина. Подчеркивается, что Потапова не медик, а журналист, и работает в пресс-службе клиники. Пара заключила брак в четверг, 10 января.

Поляков родился в Томске, в актерской семье. Он окончил Новосибирское театральное училище. С 2002 по 2009 год был актером Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, а с 2009 года перешел в "Красный факел". Лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска – 2017" в составе творческой группы спектакля "Три сестры" по пьесе Чехова за "Лучший актерский ансамбль".

Издание подчеркивает, что амплуа Полякова — герой-любовник.