Жители Барнаула возмущаются по поводу введенного ограничения на горке "Дяди Славы", признанной одной из самых популярных ледовых горок города. Напомним, на берегу реки пенсионер уже несколько лет подряд возводит веселую горку, покататься на которой приезжают из разных районов города. Однако накануне на участке появились ограничительные ленты, и катания с горки попали под запрет. Как пояснили в администрации Барнаула, на данном участке сейчас ведутся работы по расчистке дна реки Барнаулки.

"Работы идут на участке от гидротехнического сооружения до автомобильного моста на шоссе Ленточный бор. Протяженность участка порядка двух километров. Помимо этого на данном участке запланированы работы по берегоукреплению: река грозит разрушением дороги, которая пролегает рядом", — сообщили в администрации.

Напомним, весной 2018 года на этом участке были подтоплены жилые дома на станции Ползунова, в поселках Борзовая Заимка, Кирова. Зима была холодная, и толстый лед спровоцировал повышение уровня воды в Барнаулке и изменение ее русла. В результате пролегающая рядом дорога была подмыта и частично разрушена в трех местах, а паводок 2019 года грозит большими бедствиями.

Чтобы ликвидировать последствия разыгравшейся стихии и не допустить новых проблем, сейчас на данном участке реки ведется очистка русла и закрепление берега бутовым камнем и щебнем крупной фракции.

По словам начальника отдела инженерной защиты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации г. Барнаула Игоря Арапова, зимний период для работ был выбран специально: "В этот период достаточно сильное промерзание грунта — оптимальное условие для передвижения землеройной техники в пойме реки", — пояснил специалист.

Первый заместитель главы администрации Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Анатолий Панченко сообщил, что на сегодня результаты выполненных мероприятий уже дают положительный результат: уровень грунтовых вод на приусадебных участках понизился на 50-70 см.

Однако в связи с проходящими работами пришлось ограничить доступ горожан на данный участок, что вызвало большое недовольство барнаульцев: ведь это место пользуется популярностью у парапланеристов. Кроме того, здесь же расположена ледовая горка, которую построил местный житель. Но ввести ограничение пришлось в целях безопасности людей:

"Барнаульцы, особенно парапланеристы и любители езды на снегоходах, предпочитают пойму реки другим местам отдыха, пользуется популярностью расположенная здесь же горка. Однако из-за работ по углублению дна уровень воды в реке постепенно понижается, в связи с чем проседает лед. На нем появились многочисленные трещины, а это — угроза жизни. Для того, чтобы не допустить трагедий из-за попадания людей на участок, где ведутся работы, ограничен доступ к нему, установлены аншлаги, предупреждающие об опасности выхода на лед", — сообщил Панченко.

Он также отметил, что на участке в период работ круглосуточно дежурит экипаж МЧС. Все работы планируется завершить до 20 января.