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Один из обвиняемых по делу об убийстве известного фигуриста из Казахстана Дениса Тена попросил прощения у родителей погибшего. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Tengrinews.

"В первую очередь хочу попросить прощения у родителей Дениса и у всех казахстанцев. Я искренне раскаиваюсь. У нас не было мысли кого-то убить. Я хотел лишь найти денег и пошел на кражу зеркал", — цитирует агентство слова Армана Кудайбергенова, произнесенные в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алма-Аты в пятницу, 11 января.

Обвиняемый признал себя виновным в краже, отметив, что "не совершал действия, которые привели бы к смерти человека".

Подсудимыми по делу об убийстве фигуриста проходят Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. Мужчинам предъявили обвинения в разбое, краже и убийстве, женщине — в краже и недонесении о преступлении. Ранее в суде мужчины отвергли обвинения в умышленном убийстве, но признались в совершении кражи.

Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, бронзовым призером зимних Олимпийских Игр 2014 года, серебряным медалистом ЧМ по фигурному катанию 2013 года. 19 июля прошлого года он застал двух мужчин при попытке украсть зеркала его машины. По версии следствия, в возникшей драке злоумышленники ударили спортсмена ножом. Тен умер в больнице от потери крови.